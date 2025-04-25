В Пскове прошла церемония прощания с военкором Никитой Гольдиным

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В Пскове простились с военным корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным, погибшим после ранения в зоне проведения СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на слова супруги Полины Гольдиной. Отпевание состоялось в воинском храме Александра Невского, церемония погребения прошла на кладбище в деревне Муровицы с воинскими почестями.

Я запомню его очень светлым, любящим свою семью, свое дело, свою работу. Самое главное, что он любил то, чем он занимался. Он ни разу не колебался в своих решениях. Будем думать, как дальше, но я знаю, что он был счастлив. Мы как семья старались его поддерживать. И он нас поддерживал, любил всегда, — рассказала Гольдина.

На могиле Гольдина были возложены венки от президента России Владимира Путина и от министра обороны Андрея Белоусова. Гольдин также был награжден орденом Мужества.

Ранее Гольдин скончался в госпитале от осколочного ранения головы, полученного во время обстрела ВСУ. Трагедия произошла 24 марта при атаке HIMARS по автомобилю съемочной группы, в результате которой также погибли оператор Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев выразил свои соболезнования и заверил, что Минцифры окажет необходимую поддержку семье погибшего журналиста.