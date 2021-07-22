В прокуратуре назвали причину введения штрафов за неправильный выгул собак

В прокуратуре Подмосковья объяснили, что причиной для внесения в областной КоАП правил выгула собак стало большое количество жалоб жителей на агрессивных животных. Как рассказал «360» глава ведомства Сергей Забатурин, за последние годы правоохранительные органы получили почти две тысячи таких обращений.

Забатурин рассказал, что региональная прокуратура решила разобраться в проблеме и пришла к выводу, что в области слишком незначительные административные наказания для нарушителей, а также не проработаны нормы выгула животных.

Пользуясь правом законодательной инициативы, прокуратура предложила Мособлдуме упорядочить и сами отношения с владельцами собак, введя штрафы за неиспользование намордников и поводков.

Сейчас в КоАП Московской области внесены эти изменения. Теперь задача правоприменительной практики — посмотреть, как это всё реализуется, насколько уменьшится число случаев нападения животных на людей и насколько ответственно будут относиться к правилам сами владельцы, — заключил прокурор.

Как сообщалось, Московская областная дума приняла закон, согласно которому с 25 июня за нарушение правил выгула домашних животных будут штрафовать.

Теперь граждане обязаны выгуливать питомцев лишь на поводках в разрешённых местах, на собаках потенциально опасных пород в обязательном порядке должны быть намордники. Кроме того, за животными обязательно необходимо убирать.

При нарушении норм жителям грозит штраф. Так, пренебрежение правилом об уборке за питомцем грозит взыскание на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. При выгуле питомца без намордника — на одну-две тысячи рублей. Наибольший штраф в размере пяти тысяч рублей предусмотрен за повторное нарушение в течение года.