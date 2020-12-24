В программу туристического кешбэка могут включить все санатории РФ

https://static.news.ru/photo/8a584af8-45c5-11eb-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В программу туристического кешбэка может быть включён весь санаторно-курортный комплекс страны, а не только здравницы, прошедшие классификацию. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

У нас было и остаётся предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка. В этом году удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию, — сообщила ТАСС Догузова.

Как писал NEWS.ru, неизрасходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год. Об этом проинформировал президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей.

Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений. Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.

По данным Ростуризма, у крупных туроператоров в период действия программы продажи выросли в среднем на 40%, а бронирований на сайтах стало больше на 10–15%. Россияне в рамках туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей.