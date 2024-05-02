В профсоюзе учителей оценили идею возвращения в школы телесных наказаний Член профсоюза учителей Казаков: антигуманно вводить в школы телесные наказания

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Нельзя возвращать в школы телесные наказания, поскольку в современном обществе это антигуманно, рассказал в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования Дмитрий Казаков. По его словам, ввод такой системы — это большой шаг назад.

Это ненормально, вводить такую систему ни в коем случае нельзя. У нас путают иногда воспитательные традиции, которые существовали, со школьными современными традициями… Или пытаются какие-то нормы из прошлого или из других групп привнести в школу, — объяснил учитель.

До этого зампред организации «Клуб адмиралов» Валерий Дорогин предложил вернуть телесные наказания в школы, так как, по его мнению, помогут школьникам понять, что такое хорошо и что такое плохо. Казаков отметил, что нельзя считать нормальным телесные наказания в армейской службе или кадетских корпусах, и тем более в школе. Нужно создать хорошие условия для работы педагогов, поскольку у них должно быть время и возможность не только учить, но и воспитывать школьников. Кроме того, следует развивать психологические службы, подытожил Казаков.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предположила, что для молодых учителей и воспитателей работа в школе и детсадах похожа на каторгу. По ее словам, только 20% выпускников педагогических вузов работают по специальности. Собеседница предположила, что часть кадров оказывается в профессии из-за низких баллов за ЕГЭ, подав документы в университет по остаточному принципу.