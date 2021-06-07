В Профсоюзе трудящихся-мигрантов оценили новые правила получения патентов

https://static.news.ru/photo/a3c3bb00-c769-11eb-872b-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Отстранение локальных центров тестирования от работы с иностранцами может отразиться на скорости получения мигрантами трудовых патентов. Об этом заявил «360» председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

Согласно новым правилам, иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны сдать экзамен на знание русского языка, истории и законодательства. Как отметил Каримов, раньше, когда этим занимались сотни локальных центров тестирования, получить патент было легко. Однако после их отстранения от этой процедуры могут возникнуть проблемы, считает он.

Теперь иностранные работники должны обращаться напрямую в головные центры, которых явно недостаточно. Ближайшая неделя покажет, к чему это может привести, скорее всего, к затягиванию получения патента, — рассказал Каримов.

С 7 июня в России начали действовать новые требования к мигрантам, приезжающим на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Согласно постановлению правительства, чтобы получить патент на работу, соискатели должны иметь сертификат о сдаче экзамена по русскому языку как иностранному.

Ранее сообщалось, что в России введут для мигрантов специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.