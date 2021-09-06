В профсоюзе раскрыли детали отстранения непривитых пилотов «Аэрофлота»

Минимум 10 пилотов «Аэрофлота», не прошедших вакцинацию от COVID-19, отстранили от работы, рассказал NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Он отметил, что точно число сотрудников неизвестно, так как не все состоят в организации или обратились с подобным заявлением. На сайте ШПЛС опубликовано соответствующее письмо на имя гендиректора перевозчика Михаила Полубояринова.

В документе Дельдюжов просит топ-менеджера «отменить приказы замдиректора департамента управления персоналом „Аэрофлота“ Д. В. Яризова об отстранении отдельных пилотов от работы в связи с непрохождением обязательной вакцинации, тем более что болеть и быть переносчиками COVID-19 могут и привитые люди».

Дельдюжов также ссылается на постановление главного санитарного врача Москвы от 15 июня 2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». В обращении к Полубояринову он отметил, что документ обязал организовать информационную работу среди сотрудников по вопросам профилактики COVID-19 и вакцинацию двумя компонентами до 15 августа 2021-го. Президент ШПЛС подчеркнул, что в «Аэрофлоте» доля привитых составляет 75% при минимуме в 60%, и претензий Роспотребнадзора к компании быть не может.

У нас пишут, и президент РФ Владимир Путин говорит про добровольную вакцинацию, а тут, оказывается, обязательно нужно прививать, в том числе работающих в сфере транспорта общего пользования и такси. Хотя есть постановление № 825 правительства РФ, где нет наших профессий — пилотов — среди подлежащих обязательной вакцинации. И опять, что за работники транспорта? Есть бухгалтер, работающий на удалёнке в авиакомпании, он тоже работник транспорта? — отметил Дельдюжов.

Он отметил, что пилоты не контактируют с пассажирами, в отличие, например, от бортпроводников и персонала на стойках регистрации. Кроме того, непривитые сотрудники других департаментов спокойно работают.

На основании постановления главного санитарного врача Москвы вышел приказ генерального нашего № 177 от 25 июня 2021 года, в котором он приказывает подчинённым, руководителям структурных подразделений обеспечить с 16.07 вопросы отстранения работников, не представивших в срок сертификат о вакцинации или противопоказания в порядке ст. 76 ТК РФ. Кто не предоставил — рассмотреть вопрос об их отстранении. Тут не написано, что отстранить, а именно рассмотреть вопрос, — рассказал Дельдюжов.

Один из якобы отстранённых пилотов «Аэрофлота», представившийся Александром, отметил в разговоре с NEWS.ru, что 30 августа 2021-го вышел приказ о его отстранении.

До его выхода мы почти две недели сидели без зарплаты. Нам говорили, что это выходные, когда мы спрашивали, на основании чего нам не предоставляют график работы. Мы отправляли на Арбат письмо с запросом о предоставлении нам графиков. Его тоже проигнорировали. Ничего не ответили. 30 августа вышел приказ. <...> Я знаю, наверно, человек 8–10 лично, [кого отстранили], — рассказал Александр.

Он добавил, что по этим же причинам пытались отстранить бортпроводников, но это «решилось внутрикомпанейски», так как «люди массово увольняются, не желая на таких условиях работать».

Буквально одного-двух человек попытались отстранить. Но люди писали письма на имя гендиректора, почему так делать не надо. И их потом допускали к полётам обратно, — добавил Александр.

Собеседник подчеркнул, что отказался вакцинироваться и подписал соответствующий акт. По его словам, «кто хотел, тот успел» привиться, при этом он уточнил, что не против препаратов от COVID-19, но «за право выбора».

Очень интересная ситуация получается. Пассажирам не то что вакцинироваться не обязательно, даже сертификат не надо предъявлять при покупке билета и прохождения на борт воздушного судна. А к работникам такое отношение. Мне это, честно говоря, непонятно. Мы с пассажирами не общаемся, с бортпроводникам не общаемся так тесно, чтобы это грозило заражением. Я не понимаю, что происходит, — заявил пилот.

Он отметил, что отстранение действует до прохождения вакцинации или предоставления документа о невозможности её прохождения — медицинского отвода. По словам пилота, представившегося Егором, от полётов отстранили шестерых его коллег, среди которых два командира воздушного судна и два вторых пилота.

Ранее сообщалось, что руководство авиакомпании «Аэрофлот» отстранило от работы некоторых пилотов, которые не сделали прививку от коронавируса. При этом их лишили заработной платы. Об этом говорится в обращении Шереметьевского профсоюза лётного состава. Автор обращения, президент профсоюза Игорь Дельдюжов, обратил внимание на постановление главного санитарного врача о требовании для работодателей провести информационную работу с персоналом и организовать проведение вакцинации. «Аэрофлот» выполнил все эти условия, а общая доля привитых в компании составляет 84% при необходимых 60%.