В профсоюзе посчитали излишним наказание для тульской медсестры

https://static.news.ru/photo/823846e0-9ab0-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница"/facebook.com

Дисциплинарное взыскание к медсестре из Тулы, которая надела прозрачный защитный костюм на нижнее бельё, является излишним, так как нет правового акта, который данные действия нарушают.

Об этом в беседе с РБК заявил сопредседатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. По его словам, в этом инциденте присутствует нарушение общепризнанных норм дресс-кода, однако руководству медучреждения можно было обойтись и без взыскания. Коновал отметил, что спецодежду медсестре могли выдать впервые, и она действительно не знала, насколько костюм прозрачен.

Председатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, которую издание попросило прокомментировать случай в Туле, предположила, что костюм медсестры мог не соответствовать больничным нормам ношения защиты в «красной зоне», чем и объясняется дисциплинарное взыскание. Сенатор Владимир Круглый заявил, что действия медсестры можно считать нарушением медицинской этики, однако серьёзного наказания она не заслуживает.

Как писал NEWS.ru, ставшая звездой Интернета медсестра работает в инфекционном госпитале при Тульской областной больнице. Её необычный наряд на смене сфотографировал один из пациентов. Девушка объяснила, что решила надеть защитный костюм прямо на нижнее бельё из-за жары, при этом она не знала, насколько костюм прозрачен.