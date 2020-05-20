В профсоюзе посчитали излишним наказание для тульской медсестры

Дисциплинарное взыскание к медсестре из Тулы, которая надела прозрачный защитный костюм на нижнее бельё, является излишним, так как нет правового акта, который данные действия нарушают.
Об этом в беседе с РБК
Председатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, которую издание попросило прокомментировать случай в Туле, предположила, что костюм медсестры мог не соответствовать больничным нормам ношения защиты в «красной зоне», чем и объясняется дисциплинарное взыскание. Сенатор Владимир Круглый заявил, что действия медсестры можно считать нарушением медицинской этики, однако серьёзного наказания она не заслуживает.
Как писал NEWS.ru, ставшая звездой Интернета медсестра работает в инфекционном госпитале при Тульской областной больнице. Её необычный наряд на смене сфотографировал один из пациентов. Девушка объяснила, что решила надеть защитный костюм прямо на нижнее бельё из-за жары, при этом она не знала, насколько костюм прозрачен.
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