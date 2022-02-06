В профсоюзе полиции объяснили, зачем в России нужна самооборона

В России не хватит полицейских, чтобы защитить каждого жителя страны, поэтому законопроект о домашней самообороне в РФ необходим, считает глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов. По его мнению, при нападении правонарушителя человек должен иметь право обороняться всеми возможными методами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Любое преступное посягательство должно пресекаться любыми методами, независимо от того, где оно происходит. Если на гражданина напали некие правонарушители, он имеет полное право обороняться всеми методами и средствами. У нас считается, непонятно почему, что гражданин должен идти на заклание. Может, у нас долгое время была власть, которая считала, что человека должна была защитить милиция. Но сейчас МВД чисто физически защитить не может, не хватает сотрудников, — посетовал Суслов.

По его мнению, сейчас в России «куча проверяющих и руководящих», а силовиков, которые могли бы помочь на улице, нет. Он отметил, что в РФ нет законов, разрешающих россиянам использовать оружие в качестве самообороны, так что непонятно, как именно должны защищаться люди при попытке нападения.

Если бы было написано, что гражданин имеет право применить огнестрельное оружие в случаях нападения, угрожающего жизни, а в случае нападения, не угрожающего жизни, применить газовый баллончик — это было бы понятно, — пояснил Суслов.

Ранее в правительство и Верховный суд на отзыв направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.