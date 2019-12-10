Первым трём молодым семьям выдали ипотечные кредиты по льготной ставке 2% годовых на Дальнем Востоке. Торжественная церемония состоялась во вторник, 10 декабря, во Владивостоке.
Нам по 35 лет, в начале следующего года будет уже не 35, поэтому для нас вдвойне счастье, что мы успели, скажем так, запрыгнуть в последний вагон и быть в числе первых, — сказала Светлана Гридина, получившая льготную ипотеку.
Как ранее писал NEWS.ru, 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу, позволяющую молодым семьям на Дальнем Востоке брать ипотеку со ставкой 2%.
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