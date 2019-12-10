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В США скончался бейсболист Пит Фрейтс. Он считается вдохновителем Ice Bucket Challenge — флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Спортсмен умер после продолжительной борьбы с этой болезнью.

О смерти Фрейтса сообщает 10 декабря Бостонский колледж — альма-матер бейсболиста. БАС — прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. От него умер и знаменитый физик Стивен Хокинг. Challenge приобрёл...