https://static.news.ru/photo/30b353a8-3e78-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Во всех медицинских учреждениях приморские власти ввели ограничения и дополнительные меры для обнаружения возможного коронавируса и его предотвращения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Все медики первичного звена и стационаров проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринимать в случае обращения в медучреждения граждан с респираторными симптомами, с повышением температуры, — указано в сообщении.

Посещение пациентов стационара, как уточнил представитель краевого Минздрава, в больницах также ограничено. Как отметила главный эпидемиолог Приморья Ирина Повиличенко, на данный момент особое внимание уделяется пациентам, которые посещали Китай или имели контакт с жителями КНР, передаёт РИА Новости.

В Роспотребнадзоре Приморья отметили, что специалисты на границе проверили почти 70 тыс. человек. В ходе проверок не были выявлены лица с признаками ОРВИ.

Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано, — заверили в ведомстве.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в начале декабря в городе Ухань. Первые заболевшие говорили, что им стало плохо после посещения местного рынка морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число заражённых во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за её пределами.

Как писал NEWS.ru, в китайском городе Ухань начали строительство больницы для лечения больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Учреждение рассчитано на тысячу койко-мест.