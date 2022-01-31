В Приморье введён режим повышенной готовности из-за бездомных собак

В связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности. В рамках постановления властям предстоит определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — сказано в документе.

Известно, что в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учёта животных в России. Речь идёт об ответственности за сбежавшее животное, от которого отказались владельцы.