https://static.news.ru/photo/c850bfe8-5aed-11ea-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порнографический ролик.

Дело возбуждено за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет, говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что непристойный ролик был выведен во время масленичных гуляний на большой монитор, установленный на стене дома. Представители местной администрации утверждают, что доступом к управлению мультимедийной системой завладели злоумышленники. Как именно, пока неизвестно. Ролик, «содержащий элементы порнографии», успели посмотреть больше сотни местных жителей. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на видео была запечатлена сцена секса с участием двух мужчин.