Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порнографический ролик.
Дело возбуждено за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет,
Ранее NEWS.ru писал, что непристойный ролик был выведен во время масленичных гуляний на большой монитор, установленный на стене дома. Представители местной администрации утверждают, что доступом к управлению мультимедийной системой завладели злоумышленники. Как именно, пока неизвестно. Ролик, «содержащий элементы порнографии», успели посмотреть больше сотни местных жителей. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на видео была запечатлена сцена секса с участием двух мужчин.
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