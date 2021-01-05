В Приморье более 40 тысяч жителей остались без энергоснабжения

https://static.news.ru/photo/e733f5e4-50ef-11eb-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 43 тыс. жителей Приморского края остались без электроснабжения. Причиной стало аварийное отключение.

В 14:44 мск односторонне на Артемовской ТЭЦ... действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 - Западная (ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК»), — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом второе автоматическое повторное включение оказалось неудачным. Кроме того, на подстанции Уссурийск-1 (110 кВ) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего отключились все присоединения 35 кВ. Отмечается, что подстанция Западная (ПС 110 кВ) не обесточена.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42,9 тысяч человек). Мощность отключённых потребителей - 36 МВт.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Они осложнены метеоусловиями, в частности, температурой наружного воздуха в районе аварии, которая составляет -18 С.