В приложениях «ОК» добавили возможность просмотра VK Клипов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» добавила возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы» в мобильном приложении, что стало первым этапом взаимодействия этих платформ. В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию.

Пользователи ОК теперь смогут посмотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. В основном меню приложений «Одноклассников» появилась отдельная вкладка «Клипы», лента в которой состоит только из коротких вертикальных видео. По результатам тестового запуска, в среднем каждый пользователь соцсети смотрит в отдельной ленте более 20 клипов.

Система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и предлагает наиболее подходящие конкретно для него видео из коллекции «VK Клипов». Лента клипов также автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователь смотрит чаще и на какие клипы реагирует.

«Одноклассники» ранее представили конструктор чат-ботов. Он появится в мини-приложении, которое доступно на витрине групповых приложений. Инструмент позволит создавать и адаптировать чат-бот под нужды владельца. Конструктор способен помочь владельцам групп в ОК повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.