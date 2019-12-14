https://static.news.ru/photo/3c4562c0-9abc-11e9-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил списать долги по кредитам отдельным категориям жителей региона, пострадавших в результате наводнения.

Речь идёт о ветеранах, малоимущих, многодетных семьях и других представителях социально незащищённых слоёв населения.

Со своей инициативой Кобзев планирует обратиться к руководству банков. Он выразил надежду, что кредитные организации отнесутся с пониманием к этой идее, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что предприниматели Приангарья получили льготные займы на 121 млн рублей. Большая часть средств выдана бизнесменам города Тулуна, который сильнее всего пострадал от ударов стихии.