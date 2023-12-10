В пресс-службе Михалкова опровергли арест счетов компании режиссера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

В пресс-служба артиста Никиты Михалкова опровергли NEWS.ru арест ФНС счетов компании режиссера ООО «Тёмино-Лесное». Отмечается, что компания работает в штатном режиме.

Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО «Тёмино-Лесное» работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС арестовала счета одной из компаний Михалкова, ООО «Тёмино-Лесное». По данным канала, ранее фирма добилась уменьшения арендной платы за лесной участок в 30 тысяч гектаров.

Telegram-канал SHOT сообщал, что блогер Елена Блиновская решила вопрос с долгами перед российской налоговой. По его данным, «королева марафонов» за несколько дней погасила свою задолженность почти на 1,5 млрд рублей. Как выяснил канал, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС теперь числится ноль. Еще в ноябре там фигурировали 1 402 202 042 рубля.

Блиновская продолжает находиться под домашним арестом по обвинению об уклонении от уплаты налогов. Суд продлил ей меру до 26 января 2024 года. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.