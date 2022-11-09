В препаратах от повышенного давления обнаружили канцерогены В препаратах от повышенного давления квинаприле и гидрохлоротиазиде обнаружили канцерогены

В препаратах от повышенного кровяного давления — Квинаприле и гидрохлоротиазиде в таблетках в дозах по 20 мг и 12,5 мг соответственно — обнаружили повышенный уровень нитрозаминов, которые провоцируют развитие раковых опухолей, сообщает LIVE 24. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвало лицензию у двух этих медикаментов. Ранее такое уже происходило с другими препаратами, среди которых были средства от кислотного рефлюкса и сахарного диабета.

Нитрозаминами называют класс органических соединений, которые образуются в процессе естественных химических реакций. Эти примеси увеличивают риск формирования раковых клеток в организме, особенно при частом употреблении. Нитрозамины содержатся не только в лекарственных средствах, но и продуктах, алкоголе, косметике, табачном дыме.

Маффины, гамбургеры и блюда с беконом, как ранее стало известно, являются самыми вредными вариантами фастфуд-завтрака, к которым люди часто прибегают, когда не успевают поесть дома. Как уточняется, маффины содержат в себе «пустые» калории и провоцируют воспаление кишечника, а гамбургеры имеют завышенное содержание соли и жира. При этом бекон, который нередко используется для приготовления гамбургеров, вреден даже сам по себе, поскольку содержит в себе соль, насыщенные жиры и нитриты (канцерогены). Потребление бекона повышает уровень холестерина в крови и обезвоживает организм из-за избытка соли.