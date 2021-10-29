В преддверии Хеллоуина названы пугающие легенды из СССР

В СССР существовали страшные легенды, которые вполне подходят для зловещего праздника Хеллоуина. Например, миф об отравленной или скрывающей лезвие иностранной жвачке. Истории собрали журналисты издания «Слово и Дело».

Была в советскую эпоху популярна легенда о намеренном завозе в СССР колорадского жука. Вообще-то он появился в стране в середине XIX века, но мнение о коварных американцах, намеренных уничтожить советский картофель, прижилось.

Боялись советские граждане иностранных фотоаппаратов с красной плёнкой. Такая, по слухам, позволяла фотографировать женщин в купальниках, а проявлять снимки уже без них. Якобы так иностранцы могли позорить советских девушек у себя на родине.

Имевшие высокий спрос западные джинсы несли в себе опасность заразиться сифилисом. Вероятнее всего, таким мифом пытались бороться с чёрным рынком в Союзе.

Существовала пугающая легенда о бочках с квасом. Мол, в такой может быть спрятан труп.

Ранее стали известны предпочтения россиян в костюмах на Хеллоуин. Они массово скупают костюмы надзирателей из сериала «Игра в кальмара».

Сам мистический праздник отмечают 31 октября, в канун Дня Всех Святых. Скорее всего его история связана с кельтским языческим празднеством Самайн, что переводится как «конец лета».