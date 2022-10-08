Силовики оценили мощность взрыва на Крымском мосту «Российская газета»: мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять до нескольких тонн тротила

Фото: Следственный комитет РФ

Пожар на Крымском мосту

Мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взрыв на мосту прогремел утром в субботу. По имеющимся данным, погибли трое человек.

Как заявил собеседник издания, на такой показатель мощности взрыва указывают как масштаб разрушений на переправе, так и пожар. Возгорание произошло на поезде с дизельным топливом.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на источник написала, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Такую же версию огласил новостной портал «Украинская правда». Сотрудники последнего ссылаются на собеседника в правоохранительных органах.

По мнению обозревателей, при подтверждении этих сведений можно будет сказать, что Киев нанес свой «самый ошеломляющий удар». Также издание «Интерфакс-Украина» передавало, что подрыв был спецоперацией СБУ.

По версии СК РФ, на мосту через Керченский пролив произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.