В правительство внесены законопроекты об учёте домашних животных

Проекты поправок, касающихся мониторинга популяции бездомных животных, учёта домашних животных и стимулирования их добровольной вакцинации и маркирования, внесены в правительство и проходят согласование. Этим вопросом будут заниматься Минприроды и Минсельхоз России, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

В настоящее время предложения проходят стадию согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что промедление с принятием данного закона сдерживает применение и других норм по защите животных. От него зависит действие новых шести поправок в КоАП, которые не будут работать без учёта и идентификации животных. К ним, например, относится штраф за выброшенных животных.

Обязательный учёт и маркировка домашних животных нужны для предотвращения распространения заразных болезней животных и выявления источников их возбудителей. Предполагается, что учёт будет бесплатным, а маркировка станет производиться за счёт владельцев. Тип маркировки россияне смогут выбрать самостоятельно.

Эксперты при этом уверены, что есть те, кто не заинтересован в скорейшем принятии законопроекта. В частности, владельцы животных и заводчики с настороженностью относятся к законопроекту, так как считают, что за учётом последуют и налоги на животных. Законопроект получил положительное заключение ещё в апреле, но так и не был внесён в Госдуму.