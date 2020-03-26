Кабмин уточнил, для каких категорий иностранных граждан сделаны исключения на въезд в России в условиях пандемии коронавируса.
В частности, запрет на пересечение российской границы не будет распространятся на должностных лиц постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, а также отдельные категории граждан стран, с которыми у РФ действуют международные договоры о безвизовых поездках,
Кроме того, в Россию разрешён въезд иностранцам, которые являются членами семей, опекунами и попечителями граждан России. При этом они должны будут предъявить копию документа, подтверждающего степень родства.
Ранее NEWS.ru писал, что ограничения на въезд в РФ будут действовать с 18 марта по 1 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что власти делают всё возможное для предотвращения массового распространения инфекции.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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