https://static.news.ru/photo/73d7ce0c-6f42-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин уточнил, для каких категорий иностранных граждан сделаны исключения на въезд в России в условиях пандемии коронавируса.

В частности, запрет на пересечение российской границы не будет распространятся на должностных лиц постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, а также отдельные категории граждан стран, с которыми у РФ действуют международные договоры о безвизовых поездках, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, в Россию разрешён въезд иностранцам, которые являются членами семей, опекунами и попечителями граждан России. При этом они должны будут предъявить копию документа, подтверждающего степень родства.

Ранее NEWS.ru писал, что ограничения на въезд в РФ будут действовать с 18 марта по 1 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что власти делают всё возможное для предотвращения массового распространения инфекции.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.