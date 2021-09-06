Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причём 80% умерших составляют мужчины. Об этом на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова приводит ТАСС.
Голикова
Ранее эксперт рекомендовал сходить на приём к кардиологу в случае возникновения боли в груди и обращать внимание на тяжесть, жжение и сдавливание в груди. Всё это может сигнализировать о начинающихся заболеваниях сердца. Особую настороженность должна вызвать одышка, которая появляется в состоянии покоя. К другим нетипичным симптомам сердечных заболеваний относятся боли в животе, челюстях и конечностях. Регулярно посещать кардиолога в профилактических целях рекомендуется и тем, чьи близкие родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты и внезапную остановку сердца, а также курящим и регулярно употребляющим алкоголь людям.