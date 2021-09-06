Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» отстранило от работы некоторых пилотов, которые не сделали прививку от коронавируса. При этом их лишили заработной платы. Об этом сообщается в обращении Шереметьевского профсоюза лётного состава.

Автор обращения, президент профсоюза Игорь Дельдюжов, обратил внимание на постановление главного санитарного врача о требовании для работодателей провести информационную работу с персоналом и организовать проведение вакцинации. «Аэрофлот» выполнил все эти...