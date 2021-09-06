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Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России

15:10, 06 сентября 2021
Голикова рассказала о масштабах мужской смертности в России Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причём 80% умерших составляют мужчины. Об этом на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова приводит ТАСС.

Голикова уточнила, что высокая смертность граждан трудоспособного возраста является основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ. Примерно 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее эксперт рекомендовал сходить на приём к кардиологу в случае возникновения боли в груди и обращать внимание на тяжесть, жжение и сдавливание в груди. Всё это может сигнализировать о начинающихся заболеваниях сердца. Особую настороженность должна вызвать одышка, которая появляется в состоянии покоя. К другим нетипичным симптомам сердечных заболеваний относятся боли в животе, челюстях и конечностях. Регулярно посещать кардиолога в профилактических целях рекомендуется и тем, чьи близкие родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты и внезапную остановку сердца, а также курящим и регулярно употребляющим алкоголь людям.

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