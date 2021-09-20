16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В правительстве раскрыли планы по поддержке семей

17:26, 20 сентября 2021
В правительстве раскрыли планы по поддержке семей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала, что российские власти планируют продолжить работу над повышением благополучия семей. По её словам, к 2024 году поддержку получат 2,5 млн семей, передаёт «Прайм».

Такое заявление она сделала на встрече с председателем кабмина Михаилом Мишустиным. По её словам, такие показатели будут достигнуты в рамках реализации национального проекта «Демография».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.

14 сентября уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео