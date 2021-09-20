В правительстве раскрыли планы по поддержке семей

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Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала, что российские власти планируют продолжить работу над повышением благополучия семей. По её словам, к 2024 году поддержку получат 2,5 млн семей, передаёт «Прайм».

Такое заявление она сделала на встрече с председателем кабмина Михаилом Мишустиным. По её словам, такие показатели будут достигнуты в рамках реализации национального проекта «Демография».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.

14 сентября уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных.