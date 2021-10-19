В правительстве предложили отправить россиян на выходные с 30 октября

Зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября. Об этом она заявила на совещании с председателем кабмина Михаилом Мишустиным, которое транслировал телеканал «Россия 24». Премьер поддержал это предложение.

Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни, — сказала чиновница.

При этом в ряде регионов нерабочие дни следует ввести уже с 23 октября, отметила она. Также Голикова порекомендовала региональным властям после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Кроме того, по её мнению, регионы должны отправить на самоизоляцию непривитых людей старше 60 лет.

Мишустин в свою очередь отметил, что эффективность таких мер проверена на практике. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить Путину на совещании 20 октября.

Нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идёт о здоровье наших людей, — заключил он.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 1015 против 998 днём ранее и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 794 946.