В правительстве пообещали построить метро в Челябинске

Вопрос о строительстве метрополитена в Челябинске уже решён, рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин. Кроме того, решено продолжить работу над нижегородской подземкой, передаёт РИА Новости. Такое заявление он сделал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали как метро в Нижнем Новгороде — была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, — сказал он.

Также сейчас прорабатывается вопрос о строительстве метро в Красноярске, заключил вице-премьер.

В открытом в 1985 году нижегородском метро действует 15 станций на двух линиях. В последний раз его расширяли к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По плану региональных властей, подземка должна стать основным способом передвижения жителей города, наземный же транспорт будет ходить лишь в границах одного района.

В Челябинске и Красноярске метро начинали строить, но в эксплуатацию системы так и не ввели. В июле Хуснуллин заявил, что начатые проекты по строительству подземки в этих городах будут завершены. По его словам, в Челябинске его достроят по новой комбинированной схеме. Речь идёт о создании трамвая, часть которого пройдёт под землёй. Такое решение связано с небольшой заселённостью города и высокой стоимость строительства традиционного метро.