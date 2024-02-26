В правительстве поддержали создание гибридных колоний «Ведомости»: кабмин поддержал идею создания колоний объединенного типа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство поддержало идею Минюста, которая допускает создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа, сообщают «Ведомости». Стоимость каждого из них оценивалась в 20 млрд рублей.

Отмечается, что к таким учреждениям ФСИН будут относиться исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Объединенные учреждения нужны, чтобы сэкономить на колоссальных расходах по этапированию осужденных из СИЗО в колонию и обратно.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разработал законопроект о запрете арестов в рамках расследования дел о ненасильственных преступлениях. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, поручение разобраться с произвольными арестами в стране дал президент РФ Владимир Путин. Необходимость такой инициативы она объяснила случаями, когда человека отправляют в СИЗО необоснованно: например, он подозревается в нетяжком преступлении, а жизненные обстоятельства (например, наличие детей) говорят о том, что он никуда не убежит.

Меркачева также назвала опасной тенденцию с длительными тюремными сроками. Она объяснила, что сегодня среди россиян нарастает страх тюремного заключения, хотя он и так всегда был на втором месте после страха смерти. Это, по ее словам, связано в том числе со случаями пыток в колониях.