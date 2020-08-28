В правительстве назвали темы итогового сочинения в новом учебном году

https://static.news.ru/photo/7f14785c-e92b-11ea-bc60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look

Министр здравоохранения Михаил Мурашко по просьбе главы Минпросвещения Сергея Кравцова назвал пять тем итогового сочинения для выпускников школ 2021 года.

Перед этим он вспомнил о своей учительнице химии и классной руководительнице, которую «очень любит», передаёт РИА Новости.

Первая тема «Забвению не подлежит». Исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности. Вторая тема — «Я и другие». Человек среди людей, проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой», — сказал он.

Третьей темой станет «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» — о культурных запросах, пристрастиях в литературе отношениях с семьёй и обществом, в также жизненных оценках. Четвёртая тема, «Время перемен», касается изменений, вызовов и открытий, которые стоят перед человечеством и человеком. Пятая тема звучит как «Разговор с собой» — о внутреннем пространстве человека и словесных способах его исследования, а также вопросах, которые человек задает себе, внутренних переживаниях, совести.

Для российского гражданина, российского человека это всегда было и остается одним из важных элементов его духовной жизни, — подчеркнул Мурашко.

В Рособрнадзоре отметили, что итоговое сочинение пройдёт 2 декабря. Не сдавшие его по уважительным причинам и получившие двойку школьники смогут переписать его 3 февраля и 5 мая 2021 года.

Сочинение является допуском выпускников к ЕГЭ и оценивается по системе «зачёт/незачёт». Дети с ограниченными возможностями имеют право заменить его изложением.

Ранее NEWS.ru писал, что выпускники в этом году выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально. Это обусловлено тем, что пандемия коронавируса оставила вчерашних школьников в заведомо проигрышном положении.