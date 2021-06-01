Минпромторг допустил дефицит яиц

https://static.news.ru/photo/fc921eec-c2fb-11eb-8f65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение закупочных цен на куриные яйца может привести к снижению поголовья несушек и дефициту товара. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передаёт «Интерфакс».

Когда недавно упали яйца в цене значительно — действительно, была высочайшая цена, были приняты решения определённые, и эти тендеры [на закупку яиц] «свалились» до 40 рублей, — я так радовался, как, по-моему, только когда Белый Бим (пёс из повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». — NEWS.ru) нашёлся. И теперь такое счастье. Только несчастьем для агрокомплекса оказалось, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас задача ведомства — убедить розничных продавцов повысить закупочные цены, чтобы не допустить дефицита.

Это опасная история, — заключил он.

При этом накануне в Минсельхозе заявили, что на текущий день угрозы дефицита яиц нет. В министерстве подчеркнули, что благодаря мерам поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца снизились за последние несколько недель. Так, по состоянию на 26 мая цена яиц первой категории за месяц упала на 19,5%, второй категории — на 10,9%.

Ранее к Минпромторгу обратились производители яиц с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на свой товар. Сезонное сокращение спроса после Пасхи привело к обвалу цен до 36–45 рублей. При этом себестоимость в среднем составляет 49–52 рубля.