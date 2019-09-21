Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Руководство РПЦ заставило писать объяснительную записку клирика храма Казанской иконы Божьей Матери в Самаре Дионисия Кузнецова в связи с его поддержкой открытого письма в помощь фигурантам «московского дела». Об этом на своей странице в социальной сети написала журналистка Мария Свешникова.

По её словам, ранее священникам обещали, что не будут их «трамбовать» из-за открытого письма. Теперь придётся особенно внимательно следить за Самарой, — пишет Свешникова в Facebook. Ранее в разговоре с...