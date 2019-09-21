Волонтёры в рамках кампании «Сохраним лес» высадили большое количество деревьев в регионах, которые пострадали от лесных пожаров, сообщил замглавы Минприроды Денис Храмов.
Регионы участвуют в первую очередь те, которые пострадали от пожаров — Иркутская, Красноярский край, — рассказал Храмов на экофестивале в Москве.
Он отметил, что на территории Центральной России также высадили новые деревья, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что трое мужчин, подозреваемых в незаконной вырубке леса на сумму почти в миллион рублей, были задержаны на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов Забайкальского края. Все они — жители Читинского района. В Беклемишевском лесничестве они заготовили 42 дерева породы лиственница без необходимого разрешения.