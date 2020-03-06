https://static.news.ru/photo/b79adf10-5f9f-11ea-9bd5-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Пост Алёны Водонаевой о «рожающем быдле» не содержит в себе признаков экстремизма или разжигания вражды. Об этом говорится в заключении доктора филологических наук Михаила Осадчего, которое он специально провёл для следствия.

Фотографии заключения телеведущая выложила в своём Instagram.

Данное действие не может рассматриваться как устойчивый социально значимый признак, образующий группу. Основанием для уничижения (было, презираю) в тексте является не принадлежность к какой-либо группе, а конкретное действие. Сам по себе уровень достатка и образования не является в тексте предметом оценки, — отмечается в документе.

При этом текст светской львицы содержит унижение человеческого достоинства.

Водонаева, комментируя результаты экспертизы, призвала ведущих федеральных каналов и депутатов перестать интерпретировать её слова по-другому.

Ранее экс-участница «Дома-2» высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.