В посольство Британии в Москве отправили кинолога из-за странной посылки

Британские дипломаты обратились в полицию Москвы из-за подозрительной посылки, которая пришла в посольство. На место были отправлены кинолог с собакой и сапёр.
Прибывшие специалисты вскрыли конверт и обнаружили в нём музыкальную открытку в честь 9 мая от одного из российских банков,
В результате проверки взрывчатого устройства обнаружено не было. При этом не ясно, что вызвало подозрение у дипломатов.
Информация о случившемся была передана в Следственный комитет РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 мая экстренные службы столицы получили сообщения о взрывных устройствах в медицинских учреждениях. Неизвестные «заминировали» примерно 50 больниц.
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