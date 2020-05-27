В посольство Британии в Москве отправили кинолога из-за странной посылки

https://static.news.ru/photo/b578ef20-a012-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские дипломаты обратились в полицию Москвы из-за подозрительной посылки, которая пришла в посольство. На место были отправлены кинолог с собакой и сапёр.

Прибывшие специалисты вскрыли конверт и обнаружили в нём музыкальную открытку в честь 9 мая от одного из российских банков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

В результате проверки взрывчатого устройства обнаружено не было. При этом не ясно, что вызвало подозрение у дипломатов.

Информация о случившемся была передана в Следственный комитет РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 мая экстренные службы столицы получили сообщения о взрывных устройствах в медицинских учреждениях. Неизвестные «заминировали» примерно 50 больниц.