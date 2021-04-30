В посольстве Италии рассказали, когда обновят визы россиянам

https://static.news.ru/photo/74a4f27a-aa64-11eb-bb69-96000091f725_660.jpg Фото: ambmosca.esteri.it

В диппредставительстве Италии рассказала, когда начнут обновлять туристические визы россиянам. Если виза истекла после 1 января, то граждане могут обратиться в генеральное консульство Италии в Москве за новым документом с 3 мая. Об этом говорится на сайте посольства.

Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истёк в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы, — говорится в сообщении.

Срок действия новых виз будет начинаться с 1 июня. В консульстве также обратили внимание на то, что в связи с пандемией коронавируса срок выдачи документов может составлять порядка 10 рабочих дней и это нужно учитывать, особенно в период майских праздников.

Стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц) при условии верного использования ранее выданных виз, — также предупредили в посольстве.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев.