В Польше ужесточат контроль над украинскими беженцами

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше приняли решение ужесточить контроль над выдачей украинским беженцам пособия «500+», пишет Gazeta Wyborcza. По данным издания, украинцы занимаются вымогательством социальных пособий.

Управление социального страхования (УСС) заявило, что выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишает его права на легальное пребывание в стране. В противном случае, право на получение пособия для семей «500+» будет утрачено.

Управление социального страхования уже приостановило выдачу более 110 тысяч пособий, — заявила пресс-секретарь УСС Ивона Ковальская-Матис.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас до этого заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании пожаловался в полицию на украинского беженца, которого пустил к себе жить. По словам британца, он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины. Беженца задержали, но вскоре отпустили, поскольку полиция не нашла доказательств предполагаемого преступления. При этом она не стала проводить экспертизу синяков на конечностях и ягодицах британца.