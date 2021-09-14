В полиции заявили об отсутствии жалоб на мигрантов в Бужаниново с 2020-го

Жители подмосковного села Бужаниново, где двое таджиков изнасиловали и убили пенсионерку, не подавали жалоб на мигрантов с 2020 года. Об этом сообщил замначальника УМВД РФ по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов. Он пообещал местным жителям открыть в деревне опорный пункт полиции, а также выделить участкового, передаёт ТАСС.

По словам Голястова, работать пункт будет только в дневные часы.

С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам, — отметил он.

Со своей стороны жители села Бужаниново сообщили Голястову, что неоднократно жаловались на приезжих. Они собираются составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в Следственный комитет РФ.

Ранее стало известно, что в лесополосе близ Бужаниново изнасиловали и убили пенсионерку. По подозрению в нападении были задержаны двое мигрантов из Таджикистана. Жители села впоследствии потребовали закрыть общежитие, поскольку приезжие стали приставать к детям и склонять их к сексуальным действиям.