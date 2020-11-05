В полиции раскрыли подробности похищения девочек в Истре

https://static.news.ru/photo/6a615e62-1f58-11eb-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, скрылся из-за гаражей, где совершил преступления, но не отпустил пострадавших, а увёз с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, автомобиль подозреваемого остановили сотрудники полиции, которые прочёсывали местность в поисках девочек. Они увидели похищенных на заднем сиденье, а одна из них сказала: «Хорошо, что вы приехали!»

С того момента, как полиция получила сообщение о том, что детей увезли в неизвестном направлении, до обнаружения авто прошло примерно 25 минут, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, ранее двоюродный брат задержанного сообщил, что мужчина сам является отцом двух дочерей. По его словам, задержание брата стало для него шоком. А судя по фотографиям, которые он выкладывал в соцсетях, у него в семье «всё нормально».

Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль и увёз. По подозрению в преступлении был задержан 34-летний местный житель. Подмосковная прокуратура проследит за ходом расследования. Выяснение обстоятельств инцидента взято на особый контроль.