В полиции опровергли информацию о применении электрошокеров во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/da5b3748-63d6-11eb-86c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_vl

Информация о применении электрошокеров во время задержаний участников несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

По данным источника, по сообщению о применении к задержанному спецсредств проведена проверка. Установлено, что эта информация не является правдивой. Уточняется также, что у сотрудников полиции и Росгвардии, обеспечивавших порядок в городе, не было при себе ни электрошокеров, ни травматического оружия.

Акции протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения из Германии, проходят по всей стране. В некоторых населённых пунктах производятся жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, в городах России продолжаются несанкционированные акции. По информации портала «ОВД-Инфо», актуальной на 17:05 мск, задержано 3243 участника протестов в разных городах.

Больше всего задержаний проведено в Москве — 895 человек. На втором месте по этому показателю идёт Санкт-Петербург — 564 человека. Замыкает эту тройку Красноярск, где насчитывается 194 задержанных.