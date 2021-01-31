В полиции опровергли информацию о применении электрошокеров во Владивостоке

Информация о применении электрошокеров во время задержаний участников несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.
По данным источника, по сообщению о применении к задержанному спецсредств
Акции протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения из Германии, проходят по всей стране. В некоторых населённых пунктах производятся жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.
Как писал NEWS.ru, в городах России продолжаются несанкционированные акции. По информации портала «ОВД-Инфо», актуальной на 17:05 мск, задержано 3243 участника протестов в разных городах.
Больше всего задержаний проведено в Москве — 895 человек. На втором месте по этому показателю идёт Санкт-Петербург — 564 человека. Замыкает эту тройку Красноярск, где насчитывается 194 задержанных.