В полиции Екатеринбурга объяснили запрет на зарубежные служебные машины
МВД по Свердловской области: запрет использовать зарубежные машины касается лишь сломанных
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:59, 23 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Запрет использовать служебные автомобили иностранного производства в полиции Екатеринбурга касается лишь вышедших из строя машин, объяснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых «Газете.Ru». Он отметил, что зарубежных моделей среди служебных в городе меньше четверти, поэтому работать эффективно можно даже без них.
Всевозможные фейки мы пресекали и будем пресекать на корню, чтобы любители разных выдуманных страшилок не вводили людей в заблуждение и не дестабилизировали обстановку в нашем регионе. Речь идёт о краткосрочной приостановке работ исключительно по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей на рынке пока нестабильная. Ставить на стоянку исправные транспортные средства никто не собирается, — сказал Горелых.
Постановление должно вступить в силу 1 апреля. Решение приостановить ремонт и обслуживание служебного автотранспорта приняли на фоне антироссийских санкций.
Ранее немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей. Отмечается, что немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине. Ещё одной причиной приостановки работы называют проблемы с логистикой.