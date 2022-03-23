В полиции Екатеринбурга объяснили запрет на зарубежные служебные машины

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В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 26 826, до 17 664 621. Число госпитализированных из-за COVID-19 увеличилось на 5109, что на 35% меньше, чем днём ранее, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По числу выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 лидируют Санкт-Петербург и Свердловская область — 1431 и 1343 соответственно, а также Москва (1306). В этих субъектах умерло 21, 11 и 28...