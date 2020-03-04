Домодедовская больница после побега пациента находится под особой охраной с привлечением сотрудников Росгвардии. Учреждение самовольно покинул недавно прилетевший из Италии мужчина, у которого врачи обнаружили признаки ангины.
По данным минздрава Подмосковья, в кратчайшие сроки пациент был возвращён обратно. Он объяснил свой поступок тем, что намеревался взять из дома необходимую одежду.
Сейчас всех россиян, вернувшихся из Италии, помещают под наблюдение врачей из-за эпидемии коронавируса. Число заразившихся на Апеннинском полуострове приближается к двум тысячам человек. Инфекция унесла жизни полусотни итальянцев.
Всего по данным на 4 марта новый тип коронавируса по всему миру подхватили более 93 тысяч человек. От болезни умерли более 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам. Большая часть заразившихся — жители Китая, где и зародилась инфекция.
Ранее NEWS.ru писал о побеге пациентов из петербургской Боткинской больницы. Они вернулись из Китая и также находились на карантине. Из-за случившегося был уволен главврач учреждения.
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