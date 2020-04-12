В подмосковном Жуковском установили бюст лётчика-космонавта Игоря Волка

https://static.news.ru/photo/6ada0ac2-7cc6-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ramrayon/vk.com

Ко Дню космонавтики в подмосковном Жуковском появился бронзовый бюст Героя СССР, космонавта Игоря Волка.

Установка памятника также была приурочена к 83-й годовщине со дня его рождения, сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.

Трёхметровая композиция представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Волка, изображённого в противоперегрузочном костюме и держащим в руках гермошлем. Авторами скульптуры стали Игорь Яворский и Максим Мухаев при поддержке фонда «Мир Сент-Экзюпери» и Роскосмоса.

Глава города пообещал, что торжественная церемония в честь открытия памятника обязательно состоится позднее, когда в регионе отменят режим готовности из-за распространения коронавируса.

Как писал ранее NEWS.ru, коронавирус вынудил Роскосмос заморозить международные проекты. В частности, речь идёт о работе космического центра в Гвиане, откуда Россия запускает ракеты «Союз» с иностранными спутниками на борту.