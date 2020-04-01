В Подмосковье жилые дома начали дезинфицировать из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/34b34b3a-7432-11ea-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Первые этажи жилых домов в Московской области начали дезинфицировать из-за распространения коронавируса.

Все управляющие компании по поручению губернатора Московской области перестроились в своей работе и стали обрабатывать ежедневно первые этажи всех многоквартирных домов с дезинфицирующими средствами, — цитирует телеканал «360» начальника управления ЖКХ Балашихи Юлию Смирнову.

Бесконтактная дезинфекция начинается с уличной двери, особое внимание уделяется деталям, до которых дотрагиваются люди, — ручкам, домофону, почтовым ящикам, лифту. Сейчас многие УК работают дистанционно. Руководство пристально следит за дезинфекцией благодаря системе видеонаблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв своим распоряжением ввёл в регионе дополнительные меры, которые должны остановить распространение коронавируса. Жителям Подмосковья разрешается покидать свои дома только для обращения за экстренной медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, при необходимости поехать на работу, выйти в магазин за продуктами, товарами первой необходимости, сходить в банк и салон связи. Также позволяются поездки на такси, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома. Люди обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Всем компаниям необходимо сделать в офисах соответствующую разметку или установить специальный режим. Лицам с подтверждённым коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.