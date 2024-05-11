Глава Подмосковья ответил на вопрос, что будет на месте «Крокус Сити Холла» Губернатор Воробьев: еще рано говорить, что появится на месте «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас сложно сказать, что появится на месте «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, на который была совершена террористическая атака, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости. По его словам, пока на месте теракта не ведутся никакие работы.

Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается, — сказал он.

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 145 человек, пострадали более 500. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился. По делу о теракте задержаны 12 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя преступления, имеющих гражданство Таджикистана.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» нанес серьезный репутационный урон нации его страны. Глава государства подчеркнул, что недруги хотят поссорить две страны различными методами.

До этого Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ.