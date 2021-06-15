В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

https://static.news.ru/photo/b8bc14de-cdbe-11eb-9595-96000091f725_660.jpg Парк имени Лазутиной в Одинцово Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Московской области из-за пандемии коронавируса запретили проведение массовых мероприятий. Запрет продлится до 15 июля. Соответствующее распоряжение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает телеканал «360».

Глава Подмосковья подчеркнул , что парки по-прежнему работают, однако очень важно, чтобы соблюдались меры безопасности. Воробьёв обратил внимание, что в регионе служба скорой помощи снова работает напряжённо, число вызовов в сутки достигло 12 тысяч. Также растёт госпитализация людей в возрасте до 50 лет. Поэтому сейчас, по его словам, встаёт задача — сдержать рост заболеваемости.

Мы должны привести в готовность все мощности. Всё, что касается лекарств, СИЗов. Запасы у нас есть. Но глав на местах, где работают госпитали, прошу, как и прежде, оказывать поддержку, взаимодействие с главными врачами, — сказал глава региона во время совещания с зампредами.

Ранее Воробьёв подписал постановление о введении в Московской области обязательного масочного режима, который будет действовать до 20 июня включительно.

Жители области обязаны пользоваться масками при посещении магазинов, аптек, вокзалов, медорганизаций, предприятий, мостов и тоннелей, мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, они обязательны при поездках в общественном транспорте, на такси и в поездах.