https://static.news.ru/photo/1d03f068-270f-11ea-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: nepeyno/vk.com

В Дмитровском городском округе закрыли свалку «Непейно». Мусорный полигон обнесут забором, после чего на его месте установят системы пассивной и активной дегазации.

Рекультивация, она начинается фактически сразу, потому что пересыпка землёй и песком сразу же начинается, — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

По его словам, порядка двух лет должно пройти, чтобы смонтировать все системы, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, Щербинский районный суд Москвы потребовал от компании ООО «Силстар» ликвидировать свалку в посёлке Внуковское. Ущерб от неё оценили в 4 млрд 193 млн рублей. Площадь свалки превышает более 10 га.