https://static.news.ru/photo/844f4bb0-1d18-11ea-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области закрыли мусорный полигон «Егорьевский». На этом месте решили создать зелёную зону отдыха.

Полигон «Егорьевский» закрыли благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток», который запустят 14 декабря. На нём будут перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год.

После закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО «Восток», — рассказали телеканалу «360» в Министерстве ЖКХ.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин приехал на церемонию закрытия полигона.

Как писал News.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что мусорные полигоны в Волоколамске, Люберцах и Серпухове закроют до конца 2020 года.