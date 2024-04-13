В Подмосковье задержан врио замначальника отдела полиции «Известия»: в Подмосковье за взятку задержан врио замначальника отдела полиции

В Подмосковье правоохранители задержали врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу Вячеслава Булавина, передают «Известия». По данным издания, в отношении мужчины завели уголовное дело, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По информации источника издания, 33-летний Булавин вступил в сговор с лицами из линейного отдела Министерства внутренних дел России на водном транспорте и, имея общий умысел, потребовал у одного из местных предпринимателей взятку в размере 3 млн рублей. Как пишет издание, подозреваемый был задержан в ночь на 12 апреля, его взяли с поличным в элитном коттеджном поселке «Пестово Life» в Мытищах после того, как предприниматель согласился приехать на сделку с ним под прикрытием сотрудников полиции.

Издание уточняет, что уголовное дело в отношении задержанного принято в производство, начато расследование. Булавину может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

В конце марта заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.