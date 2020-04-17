Общество

В Подмосковье за сутки выявили ещё 472 случая заражения коронавирусом

16:55, 17 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Московской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 472 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Теперь общее количество заразившихся в Подмосковье достигло отметки в 3256 человек, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье 40 пациентов с диагностированным коронавирусом скончались. Выздоровели и выписались из больниц 126 человек.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Как ранее передавалNEWS.ru, в Московской области возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусом за побег из стационара. Инцидент произошёл в Жуковском. Следствие ведётся по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях