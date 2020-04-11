В Подмосковье за сутки выявили 152 случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/4366a8c2-7c05-11ea-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Из них: 54 человека — от 18 до 44 лет; 54 человека — от 45 до 64 лет; 34 человека — от 65 до 83 лет; 10 детей, — отметили в оперштабе.

Всего по состоянию на 11 апреля в Московской области выявили 1082 случая заболевания коронавирусом. Число летальных исходов достигло 14. Выздоровели 75 человек.

В России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время в Подмосковье откроются больницы на 5000 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Самая крупная инфекционная больница в области на 550 мест появится в Звенигороде. В ней будут два корпуса на три и семь этажей. Ещё одно инфекционное отделение оборудуют в Центральной районной больнице Талдома.