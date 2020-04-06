Общество

В Подмосковье за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

12:20, 06 апреля 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Подмосковье за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число летальных исходов в регионе составило 8, передаёт РИА Новости. Всего по состоянию на 6 апреля в Московской области зарегистрировано 387 случаев заболевания.

В России зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. За последние сутки в стране подтверждены 954 случая коронавирусной инфекции. Умерли 45 человек, выздоровели 406 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки коронавирус выявлен у 591 жителя столицы. В числе новых заболевших — 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека относятся к возрастной категории от 46 до 65 лет.

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