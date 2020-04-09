В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 14 человек

Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 14 человек.
Согласно областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все пациенты выписаны после получения отрицательного результата теста на COVID-2019.
Всего в Московской области вылечились 66 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что число излечившихся от коронавируса пациентов в Москве за минувшие сутки составило 43.
Также стало известно, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.
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