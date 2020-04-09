В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 14 человек

https://static.news.ru/photo/e51bc13c-7a36-11ea-b93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 14 человек.

Согласно областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все пациенты выписаны после получения отрицательного результата теста на COVID-2019.

Всего в Московской области вылечились 66 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что число излечившихся от коронавируса пациентов в Москве за минувшие сутки составило 43.

Также стало известно, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.