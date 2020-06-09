В Подмосковье за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 747 человек

За прошедшие сутки на территории Московской области от коронавирусной инфекции нового типа вылечились рекордные 747 человек. Об этом 10 июня сообщили представители регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Отмечается, что все пациенты были выписаны из подмосковных медицинских учреждений, после того как получили отрицательный результат теста на коронавирус.
В Московской области ещё 747 человек завершили лечение от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 13 419 заболевших, — сообщили представители оперштаба.
Как ранее передавал NEWS.ru, ограничительные меры, введённые в Московской области из-за коронавируса, будут смягчены при первой возможности. Решение об этом может быть принято уже в конце текущей недели, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
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