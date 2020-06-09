В Подмосковье за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 747 человек

https://static.news.ru/photo/0b012a36-aaed-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Московской области от коронавирусной инфекции нового типа вылечились рекордные 747 человек. Об этом 10 июня сообщили представители регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что все пациенты были выписаны из подмосковных медицинских учреждений, после того как получили отрицательный результат теста на коронавирус.

В Московской области ещё 747 человек завершили лечение от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 13 419 заболевших, — сообщили представители оперштаба.

Как ранее передавал NEWS.ru, ограничительные меры, введённые в Московской области из-за коронавируса, будут смягчены при первой возможности. Решение об этом может быть принято уже в конце текущей недели, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.